https://news.day.az/world/1793065.html Умер бывший вице-президент США Бывший вице-президент США Дик Чейни умер в возрасте 84 лет. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об это сообщил основатель портала Punchbowl Джейка Шермана. "Бывший вице-президент умер из-за осложнений от пневмонии и болезни сердца и сосудов", - пояснил Шерман.
Дик Чейни родился в 1941-м году в Небраске, политическую карьеру начал в 1969-м году. При Джордже Буше-старшем он занимал пост министра обороны, а в администрации его сына Джорджа Буша-младшего занимал пост вице-президента.
