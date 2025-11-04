Премьер-министр Саудовской Аравии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, премьер-министр Мухаммад бин Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Очень рад выразить Вашему превосходительству поздравления и теплые пожелания по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага Вашей страны.

Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Правительству и народу братского Азербайджана - еще большего прогресса и процветания.

Выражаю Вашему превосходительству глубокое уважение и почтение".