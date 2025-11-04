https://news.day.az/officialchronicle/1793126.html Премьер-министр Саудовской Аравии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, премьер-министр Мухаммад бин Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: "Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.
Очень рад выразить Вашему превосходительству поздравления и теплые пожелания по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага Вашей страны.
Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Правительству и народу братского Азербайджана - еще большего прогресса и процветания.
Выражаю Вашему превосходительству глубокое уважение и почтение".
