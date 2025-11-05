https://news.day.az/economy/1793193.html Стоимость биткойна опустилась ниже $100 тыс. впервые с 23 июня Стоимость биткойна во время торгов опустилась ниже $100 тыс. впервые с 23 июня 2025 года. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные площадки Binance. По состоянию на 00:18 по бакинскому времени биткойн снижался на 6,57% и находился на уровне $99,671 тыс.
Стоимость биткойна опустилась ниже $100 тыс. впервые с 23 июня
Стоимость биткойна во время торгов опустилась ниже $100 тыс. впервые с 23 июня 2025 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.
По состоянию на 00:18 по бакинскому времени биткойн снижался на 6,57% и находился на уровне $99,671 тыс.
К 00:25 биткойн замедлил снижение и находился на отметке в $100,092 тыс. (-6,08%).
В свою очередь, cтоимоcть второй по капитализации криптовалюты Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) демонстрировала снижение почти на 13%.
По данным Binance на 00:19, курс Ethereum снижался на 12,69%, до $3 152. К 00:25 криптовалюта замедлила снижение и находилась на уровне $3 178 (-11,67%).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре