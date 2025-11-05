Стоимость биткойна опустилась ниже $100 тыс. впервые с 23 июня

Стоимость биткойна во время торгов опустилась ниже $100 тыс. впервые с 23 июня 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 00:18 по бакинскому времени биткойн снижался на 6,57% и находился на уровне $99,671 тыс.

К 00:25 биткойн замедлил снижение и находился на отметке в $100,092 тыс. (-6,08%).

В свою очередь, cтоимоcть второй по капитализации криптовалюты Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) демонстрировала снижение почти на 13%.

По данным Binance на 00:19, курс Ethereum снижался на 12,69%, до $3 152. К 00:25 криптовалюта замедлила снижение и находилась на уровне $3 178 (-11,67%).