Скончался известный российский телеведущий Юрий Николаев Телеведущий и актер Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Скончался известный российский телеведущий Юрий Николаев
Телеведущий и актер народный артист РФ Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Юрий Николаев ушел на небеса... Совсем недавно мы в эфире [программы] "Сегодня вечером" вместе отмечали профессиональный юбилей человека, который зажег так много звезд... И вот только что пришло известие, что его не стало... Как горько! Давайте вместе вспомним... Светлая память", - написал Цискаридзе.
