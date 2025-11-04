Скончался известный российский телеведущий Юрий Николаев

Телеведущий и актер народный артист РФ Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Юрий Николаев ушел на небеса... Совсем недавно мы в эфире [программы] "Сегодня вечером" вместе отмечали профессиональный юбилей человека, который зажег так много звезд... И вот только что пришло известие, что его не стало... Как горько! Давайте вместе вспомним... Светлая память", - написал Цискаридзе.