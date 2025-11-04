Председатель ЦБА назвал объем платежей через национальную платежную систему за 9 месяцев

В январе-сентябре текущего года объем платежей, проведенных через основные компоненты Национальной платежной системы (НПС), составил 590,1 миллиарда манатов (в 6,2 раза больше ВВП), а количество платежей - 111,8 миллиона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год" в комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Он подчеркнул, что обеспечение стабильной и надежной работы платежных систем является одним из приоритетных направлений деятельности Центробанка.

"За 9 месяцев 2025 года объем безналичных операций платежными картами, увеличился на 29,1%, составив 72,2 миллиарда манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество операций, проведенных посредством электронной коммерции в стране, увеличилось на 48,5%, а их объем - на 34,2%", - отметил Т. Кязымов.