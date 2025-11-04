Дэвида Бекхэма посвятили в рыцари

Король Великобритании Карл III посвятил экс-футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма в рыцари.

Как передает Day.Az, об этом пишет "Чемпионат".

Бекхэм с 2005 года является послом доброй воли ЮНИСЕФ, а в 2015-м учредил собственный благотворительный фонд 7 Fund для поддержки уязвимых детей по всему миру.

Бекхэм большую часть своей карьеры провел в "Манчестер Юнайтед". Вместе с клубом он шесть раз выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ), дважды - Кубок страны. В 1999 году "МЮ" стал победителем Лиги чемпионов.

В 2003 году Бекхэм стал игроком мадридского "Реала", с которым также сумел завоевать чемпионство. Через четыре года в Испании полузащитник отправился покорять МЛС.

Виктория и Дэвид женаты с 1999 года. Пара воспитывает троих сыновей и дочь.