В Азербайджане 9 дней не будет уроков

Государственное агентство дошкольного и общего образования (MÜTDA) распространило заявление, касающееся предстоящих праздничных и осенних каникул в образовательных учреждениях.

Как сообщает Day.Az, в соответствии с постановлением Кабинета министров "О переносе рабочих и выходных дней", в связи с Днём Победы 8 ноября и Днём Государственного флага 9 ноября, в образовательных учреждениях, работающих по шестидневной рабочей неделе, последним рабочим днём будет 7 ноября, а первым рабочим днём после праздников - 11 ноября.

В учреждениях, где действует пятидневная рабочая неделя, последний рабочий день - 7 ноября, а первый рабочий день после праздников - 12 ноября.

Кроме того, согласно постановлению Кабинета министров "Об утверждении продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях", осенние каникулы в школах продлятся с 16 по 20 ноября, а первый учебный день после каникул - 21 ноября.