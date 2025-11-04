Сколько средств предусмотрено на субсидии в госбюджете Азербайджана на следующий год?

Согласно прогнозам на следующий год, из государственного бюджета на субсидии будет выделено 1,071 миллиарда манатов, что на 226,8 миллиона манатов (17,5%) меньше ожидаемого исполнения в 2025 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел отражение в заключении Счетной палаты Азербайджанской Республики по проекту государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год, которое обсуждалось на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно документу, на следующий год предусмотрено сокращение двух пунктов субсидий юридическим лицам (негосударственным предприятиям и другим юридическим лицам) и увеличение одного пункта (субсидии государственным предприятиям). Прочие субсидии юридическим лицам, как и в текущем году, по прогнозам, составят наибольшую долю (53%) в общем объеме субсидий.

"Изменение порядка учета в связи с тем, что выплаты из государственного бюджета государственным предприятиям осуществляются при поддержке казначейства, а также уменьшение средств, предусмотренных настоящим пунктом по некоторым направлениям (например, 11,4 млн манатов для ОАО "Azəristiliktəchizat", 8,1 млн манатов для ОАО "Təmiz Şəhər" в связи с оптимизацией расходов), оказали снижающее влияние на субсидии государственным предприятиям, однако выделение в настоящем пункте 155 млн манатов для новосоздаваемого Целевого бюджетного фонда "Общественный транспорт" со следующего года, а также прогноз увеличения размера субсидий по ряду других направлений обусловили необходимость предоставления средств по настоящему пункту в увеличенном размере", - подчеркивается в информации.