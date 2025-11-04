В Великобритании установлены новые правила по содержанию птиц

Во вторник правительство Великобритании в попытке замедлить распространение птичьего гриппа ввело обязательную меру по содержанию птиц в помещениях, которая вступит в силу с четверга и будет распространяться на всю территорию страны.

Как передает Day.Az, птичий грипп быстро распространяется в Европе, при этом наибольшее число стран за последнее десятилетие сообщают о ранних вспышках заболевания, что вызывает опасения по поводу повторения прошлых кризисов, которые привели к забою десятков миллионов птиц и росту цен на продукты питания.

В сезоне 2025-26 годов, который начался 1 октября, в Соединенном Королевстве зафиксировано 23 вспышки заболевания, 19 из которых - в Англии, пишет Reuters.

Владельцы менее 50 птиц освобождены от меры содержания в клетках, при условии, что все яйца и продукты из птицы предназначены только для их собственного использования.

Заболевание распространяется в основном дикими птицами, мигрирующими на юг осенью.

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что риск заражения птичьим гриппом для человека остается низким, поскольку большинство инфицированных людей находились в тесном контакте с инфицированными животными, однако за вирусом необходимо следить, поскольку он все чаще распространяется среди млекопитающих.