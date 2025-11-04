В Германии крысы ловят летучих мышей

Впервые немецкие учёные зафиксировали, что бурые крысы (Rattus norvegicus) способны ловить летучих мышей не только на земле, но и прямо в полёте. Неожиданное поведение было задокументировано с помощью тепловизионных и инфракрасных камер в местах массовой зимовки рукокрылых на севере страны.

Как передает Day.Az, результаты исследования представлены в журнале Global Ecology and Conservation.

Наблюдения проводились у зимовальных колоний летучих мышей в районах Сегеберг (Segeberger Kalkberg) и Люнебург (Lüneburger Kalkberg). В период между 2020 и 2024 годами камеры зафиксировали не менее 13 подтверждённых эпизодов нападения крыс, а также обнаружили 52 тушки летучих мышей, предположительно убитых грызунами. По оценкам исследователей, небольшая популяция крыс (около 15 особей) могла уничтожить до 7 процентов местной зимующей группы, численность которой достигает 30 тысяч животных.

Главным открытием стало подтверждение того, что крысы перехватывают мышей в воздухе - ранее подобное поведение считалось крайне маловероятным. Ученые описывают две модели охоты: атака на приземлившихся или ослабленных животных и активное перехватывание в полёте.

Специалисты предупреждают, что охота крыс на летучих мышей представляет двойную угрозу:

- подрывает сохранность локальных популяций рукокрылых, играющих важную роль в экосистеме;

- создаёт путь для передачи опасных патогенов от летучих мышей к грызунам, включая коронавирусы и парамиксовирусы, которые могут распространяться на домашних животных и человека.

Исследователи отмечают, что крысы и летучие мыши - два известных резервуара вирусов. Прямой контакт между ними может способствовать возникновению новых цепочек заражений и изменению структуры природных очагов болезней. Ученые предлагают рассматривать проблему в рамках концепции "Одно здоровье" (One Health), где оценивается взаимосвязь между здоровьем людей, животных и окружающей среды.

Авторы рекомендуют ограничивать численность крыс вблизи крупных зимовальных колоний, ужесточать контроль за отходами, а также проводить мониторинг состояния рукокрылых и возможных случаев межвидовой передачи инфекций.