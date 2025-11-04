В США заявили об обсуждениях нового соглашения для окончания шатдауна
Сенаторы обсуждают новое соглашение, которое позволит возобновить работу правительства США.
Как передает Day.Az, об этом пишет американское издание Semafor.
По данным журналистов, речь идет о принятии очередного временного бюджета. Документ позволит продлить финансирование федеральных ведомств как минимум до декабря, следует из материала.
Издание отметило, что нынешняя резолюция о временном финансировании действует до 21 ноября. Однако республиканцы расходятся во мнениях, насколько долгим должен быть новый срок. Так, консерваторы хотят продлить действие документа до 15 января, чтобы избежать новой сделки с демократами перед Рождеством. При этом, по словам главы бюджетного комитета Сената Сьюзан Коллинз, резолюцию нужно пролонгировать максимум до 19 декабря, поскольку более длительная отсрочка может привести к остановке работы по разработке полноценного бюджета.
