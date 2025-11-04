На Летних Сурдлимпийских играх Азербайджан представят 20 спортсменов

Впервые на XXV Летних Сурдлимпийских играх, которые пройдут в столице Японии Токио, Азербайджан будет представлен 20 спортсменами в 6 видах спорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом на пресс-конференции, посвященной подготовке к соревнованиям, сказал генеральный секретарь Сурдлимпийского комитета Азербайджана Намиг Новрузов.

Он оценил участие в этих играх как начало нового этапа в сурдлимпийском движении Азербайджана. "Вызывает радость и гордость тот факт, что впервые на сурдлимпийских играх нашу команду представят пять спортсменок. Трое из них выступят на состязаниях по тхэквондо, одна - по карате и одна - по плаванию. Это показатель активности наших спортсменок на международной арене, их целеустремленности и профессионализма. Данный успех также является ярким примером усиления роли женщин в спорте в нашей стране и значения, придаваемого гендерному равенству".

Отметим, что Летние Сурдлимпийские игры пройдут с 15 по 26 ноября.