Казахстан сократил время таможенного оформления грузов

В рамках пилотного проекта по автоматизации железнодорожного транзита по маршруту Китай - Центральная Азия и Китай - Европа за 10 месяцев этого года оформлено 2,5 млн тонн грузов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Казинформ", по итогам этого периода наблюдается положительная динамика в сфере грузовых железнодорожных перевозок транзитом из Китайской Народной Республики через территорию Республики Казахстан в страны Евразийского экономического союза, Европы и Центральной Азии.

Объем транзитных товаров, ввезенных из КНР железнодорожным транспортом, составил 11,04 млн тонн, что на 11 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С декабря 2023 года был запущен пилотный проект по автоматизации железнодорожного транзита, предусматривающий автоматическую подачу и выпуск транзитных деклараций для грузов, следующих по маршрутам Китай - Центральная Азия и Китай - Европа.

Реализация проекта направлена на обеспечение прозрачности, ускорение и упрощение таможенных процедур, а также оптимизацию движения поездов по транзитным маршрутам.

В результате время оформления одного контейнерного поезда удалось сократить с 3 часов до 30 минут.