Президент ФРГ выступил против депортации сирийских беженцев
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил против немедленной депортации сирийских беженцев на родину.
Как передает Day.Az, его слова приводит агентство DPA.
"Тот, кто стоит перед обломками войны, выражает свой ужас и спрашивает себя вслух, можно ли в нем жить - этому страху следует оставить место. Какие политические выводы из этого следует сделать, должно решить правительство ФРГ. И я уверен, что решение будет принято", - заявил Штайнмайер в ходе визита в Гану.
Штайнмайер уточнил, что за годы своего пребывания на посту министра иностранных дел он видел много регионов, охваченных стихийными бедствиями, и знает, о чем говорит.
