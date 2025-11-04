Президент ФРГ выступил против депортации сирийских беженцев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил против немедленной депортации сирийских беженцев на родину.

Как передает Day.Az, его слова приводит агентство DPA.

"Тот, кто стоит перед обломками войны, выражает свой ужас и спрашивает себя вслух, можно ли в нем жить - этому страху следует оставить место. Какие политические выводы из этого следует сделать, должно решить правительство ФРГ. И я уверен, что решение будет принято", - заявил Штайнмайер в ходе визита в Гану.

Штайнмайер уточнил, что за годы своего пребывания на посту министра иностранных дел он видел много регионов, охваченных стихийными бедствиями, и знает, о чем говорит.