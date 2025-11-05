Хроника Победы: Азербайджанская армия продолжает зачистку

В течение дня 4 ноября и в ночь на 5 ноября 2020 года подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия, пушек и минометов позиции подразделений Азербайджанской армии и населенные пункты на различных направлениях фронта. Боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринском и Ходжавендском направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить.

Подразделения вооруженных сил Армении вновь подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции подразделений Азербайджанской армии на армяно-азербайджанской государственной границе. С вечера 4 ноября до 04:40 5 ноября позиции наших воинских подразделений, расположенных в Товузском, Гедабекском и Дашкесанском районах Азербайджана периодически обстреливались противником со стороны Бердского, Чемберекского и Варденисского районов Армении.

5 ноября до утренних часов подразделения армянских вооруженных сил периодически подвергали обстрелу населенные пункты Геранбойского и Тертерского районов. В 07:50 противник выпустил 4 снаряда по селу Гиямеддинли Агджабединского района.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 4 ноября дал интервью испанскому агентству EFE.

Глава государства, в частности сказал: "Положение на фронте свидетельствует о превосходстве Азербайджанской армии. Мы освобождаем города и села одно за другим. За это время на поле боя Азербайджан освободил значительную часть своей территории, можно сказать, 30 лет находящейся под оккупацией. Успешная наступательная операция Азербайджанской армии продолжается. Это еще раз показывает, что мы сильная страна и воюем на своей земле. Мы восстанавливаем признанную на международном уровне территорию Азербайджана, его территориальную целостность. Кстати, мы выполняем резолюции Совета Безопасности ООН, требующие вывода армянских войск с нашей территории, однако игнорируемые Арменией на протяжении, можно сказать, 30 лет".

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обнародовала статистику преступлений против мирного населения, совершенных в результате провокаций Армении с 27 сентября до 5 ноября.

В результате обстрела вооруженными силами Армении наших населенных пунктов из тяжелых артиллерийских установок и ракетных систем число погибших среди гражданского населения достигло 92, а пострадавших - 404. В том числе, в результате интенсивного артиллерийского и ракетного обстрела армянской армии нанесен ущерб 2971 дому, 100 многоквартирным зданиям и 502 гражданским объектам.

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеокадры военной техники, оставленной армянскими вооруженными силами на поле боя при бегстве и захваченной в качестве военного трофея.

Министерство обороны распространило видеокадры из освобожденных от оккупации сел Физулинского и Ходжавендского районов.

В результате операции, проведенной подразделениями Азербайджанской армии в Тертерском направлении фронта, был нанесен серьезный урон военной инфраструктуре противника. В результате артиллерийских ударов по противнику были разрушены штаб 7-го горнострелкового полка 10-ой горнострелковой дивизии, солдатские казармы, несколько единиц автомобильной техники с боеприпасами и другая военная инфраструктура вооруженных сил Армении в селе Тонашен.

В результате специальной операции, проведенной подразделениями Азербайджанской армии в Агдеринском направлении фронта, военная колонна вооруженных сил Армении была заманена в засаду и уничтожена. Движущиеся по маршруту Агдере-Паправенд одна командирская машина, одна машина связи, два грузовика "КамАз" с личным составом и боеприпасами, а также три грузовика "Урал" с пушкой на прицепе были полностью уничтожены.

В ходе боев на Агдамском направлении фронта подразделения Азербайджанской армии нанесли огневые удары по батареям 41-го артиллерийского полка вооруженных сил Армении. В результате ударов среди личного состава имеются убитые и раненые.

Огневым ударом было взорвано большое количество боеприпасов и полностью выведены из строя артиллерийские установки противника.