Как долго продлится дождливая погода в Азербайджане?

Дождливая погода на территории страны сохранится до второй половины дня 5 ноября.
Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.
