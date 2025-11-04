Богатое наследие Мамедбагира Багирзаде - певец с неповторимым тембром голоса и высоким чувством стиля

В поселке Маштага, пригороде Баку, состоялось памятное мероприятие, посвящённое 75-летию со дня рождения народного артиста Мамедбагира Багирзаде (1950-2005), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вечер прошел в Центре культуры имени Г. Аббасова при организации Главного управления культуры города Баку.

На открытии было рассказано о жизни и творческом пути выдающегося исполнителя, и отмечено, что нынешний год также знаменателен 95-летием со дня рождения народного артиста Алибабы Мамедова - наставника Мамедбагира Багирзаде.

В память о мастере был показан документальный видеоролик, отражающий важнейшие вехи его творческой деятельности. Выступившие с глубоким уважением говорили о богатом творческом наследии Мамедбагира Багирзаде, отмечая, что он обладал неповторимым тембром голоса и высоким чувством стиля, в каждое исполнение вкладывал душу, придавая каждой песне индивидуальное звучание. Народный артист подарил вторую жизнь множеству стихов и газелей азербайджанских поэтов, превратив их в жемчужины музыкальной культуры страны. Выступал на телевидении, вел активную гастрольную деятельность - в бывших республиках СССР, Индии, Германии, Швеции, Шри-Ланке, Алжире, Иране и т.д. Записи с песнями и мугамами Мамедбагира Багирзаде хранятся в золотом фонде Азтелерадио. Участники подчеркнули, что память о мастере бережно хранится в сердцах народа.

В концертной программе выступили народные артисты Назпери Досталиева и Тейюб Асланов, заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, исполнители Ровшан Азиз, Гусейн Меликов, Турал Салманов, поэт Рамиз Абдуллаев, сын мастера Рагим Багирзаде и другие деятели культуры. Прозвучали музыкальные произведения из репертуара Мамедбагира Багирзаде.