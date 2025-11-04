В Азербайджане в честь Дня Победы пройдут шествия в сопровождении военных оркестров
Согласно утвержденному министром обороны Азербайджанской Республики плану, в честь пятой годовщины Дня Победы на центральных улицах, проспектах и площадях городов Баку, Сумгайыт, Нахчыван, Ханкенди, Шуша и Лачин будут организованы шествия в сопровождении военных оркестров.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в минобороны.
Отмечено, что 6 ноября с 10:00 до 12:00 шествия пройдут по следующим маршрутам:
В Баку:
- Аллея шехидов, комплекс "Пламенные башни", станция метро "Ичеришехер", Гала гапысы (Крепостные ворота), Азербайджанский государственный кукольный театр, круг "Азнефть", памятник "Бахрам Гур";
- парк Г. Мусабекова, улица Абдуррагим бека Хагвердиева, проспект Гусейна Джавида, парк Гусейна Джавида, Парламентский проспект, Аллея шехидов;
- спортивно-развлекательный центр "Олимпик Стар", улица Самеда Вургуна, Парк офицеров, Бакинский государственный цирк, Дворец Гейдара Алиева, памятник Насими, проспект Нефтяников.
В Сумгайыте:
- территория Приморского бульвара.
В Нахчыване:
- от пересечения улиц Д. Пишевари, Азиза Алиева и проспекта Гейдара Алиева до Парка "Зафар".
Центральные улицы и проспекты городов Ханкенди, Лачин и Шуша.
