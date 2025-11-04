В Азербайджане в честь Дня Победы пройдут шествия в сопровождении военных оркестров

Согласно утвержденному министром обороны Азербайджанской Республики плану, в честь пятой годовщины Дня Победы на центральных улицах, проспектах и ​​площадях городов Баку, Сумгайыт, Нахчыван, Ханкенди, Шуша и Лачин будут организованы шествия в сопровождении военных оркестров.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в минобороны.

Отмечено, что 6 ноября с 10:00 до 12:00 шествия пройдут по следующим маршрутам:

В Баку:

- Аллея шехидов, комплекс "Пламенные башни", станция метро "Ичеришехер", Гала гапысы (Крепостные ворота), Азербайджанский государственный кукольный театр, круг "Азнефть", памятник "Бахрам Гур";

- парк Г. Мусабекова, улица Абдуррагим бека Хагвердиева, проспект Гусейна Джавида, парк Гусейна Джавида, Парламентский проспект, Аллея шехидов;

- спортивно-развлекательный центр "Олимпик Стар", улица Самеда Вургуна, Парк офицеров, Бакинский государственный цирк, Дворец Гейдара Алиева, памятник Насими, проспект Нефтяников.

В Сумгайыте:

- территория Приморского бульвара.

В Нахчыване:

- от пересечения улиц Д. Пишевари, Азиза Алиева и проспекта Гейдара Алиева до Парка "Зафар".

Центральные улицы и проспекты городов Ханкенди, Лачин и Шуша.