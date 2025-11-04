Вниманию водителей Баку

- за нарушение в этом месте штраф 100 манатов

На кругу "20 Января" на пересечениях этого круга с улицами Музаффар Гасанов, Гасан бей Зардаби и Ровшан Джафаров нанесена дорожная разметка типа 1.25 - "желтая сетка". Как повлияет эта разметка на уменьшение заторов в данном районе?

Как сообщает Day.Az, начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции города Баку, майор полиции Тогрул Насирли в интервью Trend заявил, что для предотвращения возможных заторов и нежелательных ситуаций на указанном участке сотрудники ГДП регулярно проводят профилактические контрольные мероприятия.

"Основная причина заторов в этом месте - грубое нарушение правил проезда перекрестка со стороны водителей. Нарушение требований данной дорожной разметки противоречит положениям законодательства", - отметил он.

Т. Насирли подчеркнул, что при выявлении таких случаев в отношении водителя применяется штраф в размере 100 манатов и 3 штрафных балла в соответствии со статьей 327.2 Кодекса об административных правонарушениях.