Названы биомаркеры крови, определяющие риск болезней сердца

Комбинированный анализ трех показателей крови - липопротеина(а) (Lp(a)), остаточного холестерина и высокочувствительного С-реактивного белка (hsCRP) - позволяет точно определить риск болезней сердца. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Университета Уэйк Форест.

Как передает Day.Az, результаты работы будут представлены на конференции Американской ассоциации сердца 2025 года (AHA25).

Исследователи изучили данные более чем 300 000 человек из Британского биобанка, у которых на момент регистрации не было сердечно-сосудистых заболеваний. Наблюдение за участниками велось в течение 15 лет.

По данным анализа, у взрослых с повышенным уровнем всех трех биомаркеров риск сердечного приступа был почти в три раза выше, чем у участников с нормальными показателями. При этом сочетание двух повышенных показателей увеличивало риск более чем вдвое, а одного - примерно на 45%.

"Каждый из анализов крови сам по себе указывает лишь на незначительное повышение риска сердечного приступа, однако, когда мы обнаружили повышенный уровень всех трех показателей, риск возрастал почти в три раза", - отметил ведущий автор работы Ричард Казибве, доцент кафедры внутренних болезней Университета Уэйк Форест.

Ученые поясняют: липопротеины - это наследуемая разновидность холестерина, способная вызывать образование бляшек в артериях. Остаточный холестерин представляет собой частицы жира, не выявляемые стандартными анализами, но также способные закупоривать сосуды. Высокочувствительный С-реактивный белок отражает уровень воспаления в организме и может указывать на повреждение артерий.

"Эти биомаркеры работают сообща, как части пазла. По отдельности они дают неполную картину, но вместе позволяют гораздо точнее оценить риск сердечно-сосудистых заболеваний", - добавил Казибве.