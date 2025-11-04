Достопримечательности старинной части Баку представлены на художественном симпозиуме в Сербии

В сербском городе Суботица состоялся международный художественный симпозиум "Вукадинович", собравший талантливых художников из разных стран.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Trend наша соотечественница из Франции, заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова.

"На этом престижном мероприятии я продемонстрировала свои живописные работы, вдохновленные как местными пейзажами, так и национальными мотивами родного края. Мои картины были посвящены живописному озеру Палич и природе региона, а также азербайджанской тематике - старинной части Баку Ичеришехер.

На симпозиуме царила особая творческая атмосфера, наполненная дружелюбием, вдохновением и яркими красками. Художники обменивались идеями, делились опытом и создавали работы, отражающие культуру и дух своих стран", - отметила Асмер Нариманбекова.

Заключительная выставка, прошедшая в торжественной обстановке, вызвала большой интерес у публики и СМИ. Местное телевидение посвятило симпозиуму отдельные репортажи, где каждый участник рассказал о своём творчестве и вдохновении.