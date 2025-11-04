Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзу на ЧМ среди ветеранов в Париже

В Париже стартовал чемпионат мира по дзюдо среди ветеранов. Уже в первый день сборная Азербайджана сумела завоевать медаль, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

В категории M2 бронзовую награду завоевал Гурбан Мамедли. В поединке за третье место дзюдоист, выступающий в весе свыше 100 кг, одолел соперника из Италии Павела Гургизи.

Отметим, что на мировом первенстве Азербайджан представлен 34 спортсменами.