Взрыв на нефтехимическом заводе в Башкирии

На нефтехимическом заводе в Стерлитамаке произошел взрыв, написал в Telegram-канале глава городского округа Эмиль Шаймарданов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он сообщил, что цех водоочистки Стерлитамакского нефтехимического завода частично обрушился. Там работали пять человек. По предварительным данным, они не пострадали. На место происшествия выехали экстренные службы. Эту информацию подтвердили и в городской администрации.

Местные жители рассказали Telegram-каналу SHOT, что слышали три взрыва. После этого с завода повалил дым.