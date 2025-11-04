Азербайджан и Казахстан связаны узами братства - не на словах, а на деле

В Астане живёт и работает один из активных представителей азербайджанской диаспоры Махир Рзаев, председатель азербайджанского этнокультурного центра "Хазар", член Ассамблеи народа Казахстана. По профессии он военный врач, по духу - общественник, для которого понятия Родины, культуры и единства тюркских народов не просто слова.

Как передает Day.Az, в интервью Trend Life он рассказал о своём пути из Баку в Казахстан, братских связях между народами и о миссии азербайджанской диаспоры в этой стране.

- Махир муаллим, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Где родились, как прошли путь до Казахстана?

- Я родился в прекрасном городе Баку, в самом его центре - около Ичеришехер, учился в 132-й школе на родном языке. После седьмого класса поступил в Нахчыванскую военную школу, созданную великим лидером Гейдаром Алиевым. Это была великолепная школа, давшая прочную основу и характер. За три года учёбы в школе, которую окончил с серебряной медалью, мне посчастливилось несколько раз видеть Гейдара Алиева, который посещал это учебное заведение, интересовался обучением и бытом, давал свои ценные наставления о любви к родной земле, воспитании достойных граждан страны и офицерского состава. Позже поступил в Военно-медицинскую академию имени Кирова в Ленинграде, где учился семь лет и получил профессию военного врача. В 1994 году вернулся в Баку. В то время ситуация в стране была непростая, всё только восстанавливалось после тяжелых лет. Я вернулся в Россию, чтобы уволиться из армии, где мне предложили пятилетний контракт, но я отказался. Волею судьбы мне поступило предложение из Казахстана. Тогда мне сказали, что можно перевестись в казахстанскую армию - и там проще будет уволиться. Прилетел в Алма-Ату, и меня очень тепло приняли. Создали все условия для службы - я работал хирургом в Центральном госпитале. Мне очень понравилось в Казахстане и я решил здесь остаться. Через три года, в 1997-м, уволился из армии, потому что в то время положение врачей было непростым, и я ушёл в бизнес. В 1998 году переехал в Астану, которая только-только стала столицей Казахстана. С тех пор живу здесь и работаю.

- Вы активно занимаетесь общественной деятельностью. Расскажите об этом направлении в вашей жизни.

- В Астане мы создали этнокультурный центр "Хазар" - это общественная работа, не приносящая доход, но очень важная для меня. Мы являемся частью Ассамблеи народа Казахстана - уникальной структуры, где представлены все этносы страны. Благодаря ей каждая диаспора может сохранять и развивать свою культуру и язык. Председателем Ассамблеи народа Казахстана является Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. У нас есть воскресные школы азербайджанского языка, танцевальные и музыкальные коллективы. Мы отмечаем и казахстанские, и азербайджанские праздники, проводим совместные мероприятия с другими диаспорами. Это настоящая школа дружбы и взаимного уважения. Для продвижения азербайджанской культуры семь месяцев назад мы также создали центр "Парк Баку". Это не просто место отдыха, а своего рода культурный центр, где звучит азербайджанская музыка, представлены национальные блюда, элементы нашего искусства и традиций. Мы стараемся, чтобы каждый гость почувствовал атмосферу Баку - через музыку, вкус, интерьер. Люди приходят, интересуются Азербайджаном, спрашивают о туризме, о наших курортах, о "Формуле-1" и других интересных моментах жизни. Таким образом, мы также способствуем развитию связей между нашими странами. Во всем мы особо чувствуем поддержку посольства Азербайджана в Казахстане.

- Братство казахстанского и азербайджанского народов - что вы вкладываете в эти слова?

- Наши народы исторически близки - по языку, культуре, духу, связаны узами братства - не на словах, а на деле. Это ощущается во всём: в гостеприимстве, в уважении, в общей духовной близости. И это братство не раз подтверждалось реальными поступками. Казахстан всегда был гостеприимным домом для азербайджанцев. Особо хотелось бы отметить период, когда в эпоху сталинизма тысячи азербайджанских семей были насильственно переселены в разные области этой страны. Несмотря на тяжёлые условия в пути и суровый климат, азербайджанцы нашли горячую поддержку у местного населения Казахстана. Казахстанские семьи делились жильём, едой и помогали переселенцам освоиться на новом месте. Благодаря этой взаимопомощи между народами установились крепкие связи дружбы и братства, сохранившиеся до наших дней. Эти отношения очень тёплые и по-настоящему братские!

Во время трагедии с самолётом AZAL под Актау в декабре 2024 года Казахстан продемонстрировал высочайший уровень поддержки. Были оперативно задействованы спасатели, медики и военные. Местные жители помогали эвакуировать пострадавших и предоставляли им всё необходимое, сдавали свою кровь. Азербайджан выразил глубокую благодарность Казахстану за братскую помощь и участие, а спасатели были награждены за проявленный героизм.

За последние годы отношения между нашими странами значительно укрепились, они отличаются глубоким взаимным уважением, братством и стратегическим партнёрством. Казахстанцы восприняли победу Азербайджана в Карабахской войне с воодушевлением и поддержкой. Сегодня между Баку и казахстанскими городами налажено активное авиасообщение, что способствует взаимному культурному и туристическому обмену.

Этот союз укрепляется на высшем уровне благодаря активному взаимодействию лидеров двух государств - Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Оба лидера регулярно встречаются на международных площадках и в рамках Организации тюркских государств, где последовательно продвигают идеи тюркского единства, культурного обмена и экономического сотрудничества. Активно развиваются проекты в области транспорта, энергетики, образования и культуры. Особое значение имеет Транскаспийский транспортный коридор, который соединяет Каспийское море и открывает новые возможности для всей Евразии. Личные отношения лидеров основаны на доверии и взаимной поддержке, что делает азербайджано-казахстанское партнёрство примером братских и дружественных связей между народами двух стран.

Я особенно горжусь тем, что по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в городе Физули в Карабахе был построен Центр детского творчества имени Курмангазы - великого казахского композитора. Это не просто здание, а символ дружбы и культурного взаимопонимания наших народов. Когда я увидел, как в освобождённом Физули открывают этот Центр, как звучат казахские и азербайджанские мелодии вместе, - сердце наполнилось гордостью. Это пример того, как культура соединяет сердца, а братские отношения получают реальное воплощение.

- Что значит быть азербайджанцем в Казахстане?

- Это, прежде всего, большая ответственность и гордость! Мы представляем наш народ, его историю, культуру, язык и традиции. Cтараемся показать лучшие черты нашего народа - трудолюбие, гостеприимство и уважение к традициям. В то же время мы чувствуем себя здесь как дома. Казахстан - удивительно доброжелательная и толерантная страна, где уважают все народы и культуры. Здесь нет деления по национальностям - есть взаимопонимание, поддержка и дружба. Именно это делает жизнь азербайджанской диаспоры в Казахстане гармоничной и наполненной чувством единства с этой землёй. Самое важное - воспитание молодёжи. Мы активно участвуем в программах по профилактике зависимостей, в том числе игромании и наркомании, в других социальных и культурных акциях. Я уверен, что если мы сохраним духовное и моральное здоровье молодёжи, у нас будет крепкое будущее и в Казахстане, и в Азербайджане.