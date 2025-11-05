В Нью-Джерси эпично взорвали 25-этажный отель Sheraton Mahwah - помочь с этим пригласили бывшего инженера NASA и ютубера Марка Робера, который превратил подрыв в настоящее шоу.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Здание давно планировали снести и построить на его месте новые коммерческие помещения, так как отель уже несколько лет пустовал.

Чтобы попрощаться с ним "красиво", Роббер с командой заложил заряды и подключил к необычному детонатору в виде уровня из Angry Birds - попадание по нему из гигантской рогатки активировало взрывчатку, после чего комплекс сложился за 15 секунд.

Представляем вашему вниманию данное видео: