В Нью-Джерси эпично взорвали 25-этажный отель Sheraton Mahwah - помочь с этим пригласили бывшего инженера NASA и ютубера Марка Робера, который превратил подрыв в настоящее шоу.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Здание давно планировали снести и построить на его месте новые коммерческие помещения, так как отель уже несколько лет пустовал.
Чтобы попрощаться с ним "красиво", Роббер с командой заложил заряды и подключил к необычному детонатору в виде уровня из Angry Birds - попадание по нему из гигантской рогатки активировало взрывчатку, после чего комплекс сложился за 15 секунд.
