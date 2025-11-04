На Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности

Солнечная вспышка предпоследнего класса мощности - М3.5 - зарегистрирована 4 ноября, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики, передает Day.Az.

"4 ноября в 04:48 мск (05:48 по бакинскому времени) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4274 (N22E72) зафиксирована вспышка класса M3.5 продолжительностью 25 минут", - уточнили в институте.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х.

Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.