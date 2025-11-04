Для прочного единства тюркских государств необходима общность языка - Бинали Йылдырым
Для прочного единства тюркских государств необходима общность языка.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал журналистам председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым на полях 18-го заседания Совета старейшин ОТГ в Баку.
Он подчеркнул, что одним из ключевых направлений взаимодействия тюркских стран остаётся вопрос общего алфавита, который станет основой для языкового единства.
"Общий алфавит играет важную роль в укреплении сотрудничества между тюркскими государствами. Выдающийся просветитель тюркского мира Исмаил бей Гаспринский говорил, что единство возможно только при общности языка, труда и мысли", - отметил Йылдырым.
По его словам, укрепление единства между тюркскими странами также будет способствовать развитию взаимной торговли, инвестиций и созданию новых рабочих мест, что, в свою очередь, упростит экономические связи и повысит благосостояние стран-участниц ОТГ.
