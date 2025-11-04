Свыше 40 процентов госбюджета направят на социальные расходы в 2026 году

В проекте государственного бюджета на 2026 год на социально направленные расходы (включая фонд оплаты труда, закупку продовольственных товаров, выплату пенсий и социальных пособий, приобретение лекарств, перевязочных материалов и расходных средств, расходы по обязательному медицинскому страхованию, а также другие меры социальной поддержки) прогнозируется выделение 41,1% всех бюджетных расходов, что составляет 17 145 500 000 манатов.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос отражён в заключении Счётной палаты Азербайджанской Республики по проекту закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год", обсуждённом сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно документу, это на 213,4 миллиона манатов или 1,3% больше, чем в 2025 году, и на 2,49 миллиарда манатов или 17% больше, чем по исполнению бюджета 2024 года.

По сравнению с 2022 годом доля этих расходов в структуре государственного бюджета увеличилась на 5 процентных пунктов, а в абсолютном выражении - на 5,57 миллиарда манатов или на 48,1%.