На одной из оживленных улиц Баку нанесли "желтую сетку"

С целью повышения безопасности и обеспечения порядка на кругу "20 Января" на пересечениях этого круга с улицами Музаффар Гасанов, Гасан бей Зардаби и Ровшан Джафаров нанесена разметка 1.25 - так называемая "желтая сетка".

Об этом сообщили Day.Az в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA)

Отмечается, что согласно пункту 2 статьи 75 Закона "О дорожном движении", если на перекрёстке, включая место пересечения проезжих частей, либо непосредственно после перекрестка образуется затор, и это вынуждает водителя остановиться, создавая при этом помеху для движения транспортных средств из других направлений, водителю запрещается выезжать на такой перекресток или участок дороги, обозначенный "желтой сеткой".

"Именно с этой целью наносится "желтая сетка". Она указывает границы пересечения проезжих частей дороги. Таким образом, "желтые сетки" на перекрестках предотвращают образование заторов и обеспечивают, чтобы перекресток всегда оставался свободным для движения транспорта", - говорится в сообщении ведомства.