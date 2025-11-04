Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Победы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Дорогой брат.

Сердечно поздравляю Вас, моего дорогого брата, и весь народ Азербайджана со славным праздником Вашей страны - Днем Победы, очень рад выразить наилучшие пожелания.

Пять лет назад благодаря решимости и смелости такого мудрого руководителя, как Вы, беззаветно преданного и верного сына Родины, выдающегося государственного и политического деятеля, была восстановлена территориальная целостность Вашей страны, обеспечена историческая справедливость.

Это грандиозное событие не только наглядно продемонстрировало всему миру мощь и большой потенциал Азербайджана, но и создало прочную основу для укрепления мира, взаимопонимания и стабильности в регионе.

В этой связи еще раз подчеркиваю, что мы полностью поддерживаем Ваши последовательные усилия по обеспечению мира и устойчивого развития на Южном Кавказе.

Во время моих визитов в Вашу страну в последние годы мы стали свидетелями создания современной инфраструктуры, реставрации памятников культурного наследия в Карабахском регионе, повышения уровня жизни населения, проживающего на этих территориях, и как искренние братья испытываем чувство большой радости от этих беспрецедентных достижений.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, уверен, что наши с Вами открытые и продуктивные встречи в этом году в очаровательных азербайджанских городах Баку, Ханкенди и Габала, а также полная реализация важных договоренностей, достигнутых в ходе плодотворных переговоров, выведут наши отношения стратегического партнерства и союзничества на совершенно новый уровень.

Дорогой друг, с нетерпением жду Вашего визита в Узбекистан в ближайшем будущем для участия в очередной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Еще раз выражаю искренние поздравления по случаю этой незабываемой даты в жизни Вашей страны, желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, больших успехов в высшей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - мира, благополучия и постоянного прогресса".