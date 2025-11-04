В рамках официального визита в Алжир министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Алжирской национальной народной ассамблеи Ибрагимом Бугали.

Публикацией об этом министр Джейхун Байрамов поделился в своем аккаунте в "Х", сообщает Day.Az.

В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления парламентского сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром.

Стороны подчеркнули важность обмена опытом, а также продвижения совместных инициатив в политической, экономической и гуманитарной сферах.