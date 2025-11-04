https://news.day.az/politics/1793162.html Обсуждены вопросы укрепления парламентского сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром - ФОТО В рамках официального визита в Алжир министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Алжирской национальной народной ассамблеи Ибрагимом Бугали. Публикацией об этом министр Джейхун Байрамов поделился в своем аккаунте в "Х", сообщает Day.Az.
Обсуждены вопросы укрепления парламентского сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром - ФОТО
В рамках официального визита в Алжир министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Алжирской национальной народной ассамблеи Ибрагимом Бугали.
Публикацией об этом министр Джейхун Байрамов поделился в своем аккаунте в "Х", сообщает Day.Az.
В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления парламентского сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром.
Стороны подчеркнули важность обмена опытом, а также продвижения совместных инициатив в политической, экономической и гуманитарной сферах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре