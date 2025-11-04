В Судане десятки человек погибли при ударе БПЛА по похоронной процессии

В результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по похоронной процессии недалеко от города Эль-Обейд в суданском штате Северный Кордофан погибли по меньшей мере 40 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил портал Aficanews.

По данным местных властей, к атаке причастны Силы быстрого реагирования (СБР). К настоящему времени представители организации инцидент не прокомментировали.

"Этот удар был нанесен на фоне эскалации боевых действий в Кордофане и Дарфуре, где, по данным ООН, происходят массовые убийства, голод и, возможно, совершаются военные преступления", - говорится в публикации.