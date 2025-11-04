В Азербайджане предупредили пользователей WhatsApp

В последние дни наблюдается рост попыток несанкционированного доступа к учетным записям пользователей WhatsApp.

Как сообщает Day.Az, об этом распространила информацию Служба электронной безопасности.

Отмечается, что кибермошенники, используя подозрительные ссылки, отправленные с неизвестных номеров или номеров, замаскированных под знакомых, обманывают пользователей и пытаются получить коды подтверждения (OTP), присылаемые по SMS.

Если пользователь передает этот код, его учетная запись WhatsApp оказывается взломанной. В дальнейшем кибермошенники используют захваченную учетную запись для рассылки ложных сообщений от имени жертвы её близким, с целью получения их личных и финансовых данных.

Служба электронной безопасности рекомендует гражданам принять следующие меры для защиты своих учетных записей WhatsApp:

- Не открывайте ссылки, полученные с неизвестных номеров.

- Загружайте приложения только из официальных источников.

- Никогда не делитесь OTP-кодами и кодами подтверждения.

- Активируйте функцию двухэтапной аутентификации в настройках приложения.

- В случае подозрительных ситуаций обращайтесь в службу поддержки приложения.

- Ограничьте видимость информации профиля (время последнего посещения, фото, статус и т. д.) только для своих контактов.

- Проинформируйте своих близких, особенно пожилых людей и тех, кто редко пользуется технологиями, о подобных схемах мошенничества.