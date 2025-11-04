Во Франции пройдет суд над корпорацией за спонсирование терроризма

Во Франции пройдет судебный процесс против транснациональной корпорации Lafarge, которая подозревается в спонсировании боевиков, включая "Исламское государство".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

"Во Франции впервые пройдет суд над транснациональной компанией: процесс против группы Lafarge и восьми ее бывших руководителей, подозреваемых в выплатах джихадистским группировкам, включая "Исламское государство"*, в Сирии до 2014 года с целью сохранить работу цементного завода", - отмечает агентство.

Несмотря на то, что большинство иностранных компаний покинули Сирию в 2012 году, Lafarge вывела только своих иностранных сотрудников, оставив сирийский персонал и продолжая работу до сентября 2014 года, когда завод оказался под контролем боевиков "Исламского государства*", сообщает агентство. По информации следствия, в этот период компания через посредников закупала сырье у боевиков и платили им за обеспечение безопасности маршрутов и передвижения сотрудников.

Как отмечается, уголовное расследование началось в 2017 году после жалоб со стороны министерства экономики Франции и правозащитных организаций Sherpa и ECCHR. После слияния Lafarge со швейцарской компанией Holcim в 2015 году, группа провела внутреннее расследование, в ходе которого в 2017 году были подтверждены нарушения корпоративного кодекса, сообщает агентство.