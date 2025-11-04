В Азербайджане предложили ввести запрет на импорт старых автомобилей

В Азербайджане освобождены от пошлин импорт электрических автомобилей. Если мы хотим запретить въезд старых автомобилей в страну или стимулировать покупку электрических автомобилей всеми, это очень правильно. В таком случае на старые автомобили и автомобили на бензине должны применяться более высокие импортные пошлины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, об этом заявил депутат Гудрат Гасанкулиев на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".

Он отметил, что на автомобили, которые эксплуатируются более 3 лет, следует запретить ввоз в страну: "Если человек, покупая телефон за 1000 манатов, платит импортную пошлину, то почему человек, покупающий электрический автомобиль за 21-22 тысячи манатов, не должен платить налог? Налог должен платить каждый. Тот, кто его импортирует, тоже обязан его уплатить. Я не знаю, какие компании занимаются импортом этих автомобилей. Если мы хотим стимулировать это, тогда на остальные автомобили нужно повысить налог, чтобы их не ввозили. Импортёры электрических автомобилей не должны быть освобождены от уплаты налогов".