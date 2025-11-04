Раскрыты названия всех 15 устройств, которые Apple выпустит в 2026 году

Компания Apple планирует выпустить не менее 15 новых продуктов в 2026 году. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на данные известного инсайдера и журналиста Bloomberg Марка Гурмана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В последнем выпуске своего регулярного информационного бюллетеня Power On Гурман охарактеризовал 2026 год как "один из самых поворотных за последнее время" для компании, отметив грядущий запуск масштабных функций Apple Intelligence, усиление регуляторного давления на App Store и угрозу введения новых тарифов.

Ожидается, что в начале года появятся iPhone 17e, iPad 12 с чипом A18, iPad Air с чипом M4, MacBook Air с чипом M5, MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max, а также новые внешние дисплеи. Примерно в марте-апреле Apple должна представить долгожданную обновленную версию Siri вместе с новым смарт-дисплеем для умного дома, который будет доступен в версиях с базой в виде колонки и возможностью крепления на стене.

Традиционно осенью компания выпустит новые модели iPhone и Apple Watch. Модели iPhone 18 Pro откажутся от модемов Qualcomm в пользу собственного чипа Apple C1. В этот же период ожидается запуск первого складного iPhone.

В 2026 году Apple, вероятно, представит продукты для обеспечения безопасности умного дома, такие как IP-камера. Также ожидается новый Mac mini с чипом M5 и новый Mac Studio. Должен появиться и новый iPad mini с OLED-дисплеем, однако обновление iPad Pro запланировано только на 2027 год.

До конца года компания может представить обновленные модели MacBook Pro с чипами M6 Pro и M6 Max, которые получат более тонкий корпус, сенсорные экраны и OLED-дисплеи. Кроме того, Apple может продемонстрировать свой продукт - умные очки - до конца 2026 года, поскольку поставщики уже начали производство небольших партий этих устройств.