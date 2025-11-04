ОТГ приветствует решение ЮНЕСКО учредить Всемирный день тюркской языковой семьи
Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев приветствовал решение ЮНЕСКО провозгласить 15 декабря Всемирным днем тюркской языковой семьи.
Как сообщает во вторник Day.Az, соответствующее решение было принято на 43-й Генеральной конференции Организации, проходившей 3 ноября 2025 года в Самарканде.
"Я приветствую историческое решение ЮНЕСКО провозгласить 15 декабря Всемирным днем тюркской языковой семьи на своей 43-й Генеральной конференции, состоявшейся в Самарканде 3 ноября", - заявил Омуралиев.
Он подчеркнул, что это важное событие "подчеркивает древние корни и универсальные ценности тюркского языка, отражая его богатое историческое наследие как объединяющего элемента тюркской цивилизации".
По словам Омуралиева, провозглашение этого дня в рамках ЮНЕСКО - ведущей международной организации по сохранению культурного и языкового разнообразия - "свидетельствует о растущем признании идентичности, ценностей и роли тюркского мира в современном глобальном контексте".
Генеральный секретарь ОТГ поздравил все государства-члены и страны-наблюдатели с их вкладом в реализацию этой значимой инициативы и подтвердил приверженность Организации делу продвижения общего исторического и культурного наследия, укрепления единства тюркских народов и реализации общих целей.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре