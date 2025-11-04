Азербайджан будет сотрудничать с турецкой компанией в сфере «зеленой энергетики»

Достигнута договоренность о налаживании сотрудничества между Государственным агентством по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана и турецкой компанией Ataseven Group, работающей в сфере ветроэнергетики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Министерстве сообщили, что договоренность была достигнута в ходе встречи заместителя министра энергетики Самира Велиева с делегацией во главе с Мустафой Атасевеном, председателем турецкой компании "Ataseven Group", работающей в сфере ветроэнергетики.

На встрече также была представлена ​​информация о деятельности компании в сфере строительства ветряных электростанций в Турции, а также о производстве турбинного оборудования и экспорте вырабатываемой энергии. Также были рассмотрены возможности сотрудничества с Азербайджаном в этом направлении.

Обсуждались вопросы "зеленой энергетики", в том числе проекты в области ветроэнергетики, реализуемые в Азербайджане. Отмечено, что местное производство оборудования для возобновляемых источников энергии и экспорт "зеленой энергии" являются одними из вопросов повестки дня Азербайджана на ближайшее будущее.

По итогам встречи была достигнута договоренность о продолжении обсуждений с целью определения перспектив сотрудничества по направлениям, обозначенным в ходе беседы, а также о налаживании кооперационных отношений между компанией и Государственным агентством по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики.