Азербайджан приглашен к участию в Силах стабилизации в Газе: выбор не случаен

В последние дни несколько информационных агентств сообщили, что США обратились с просьбой к Азербайджану принять участие в Силах стабилизации в Газе. Согласно тем же источникам, Баку пока не дал окончательного ответа и настаивает на четком определении мандата этих сил со стороны ООН.

"Каким будет окончательный ответ Баку, предсказывать не буду. Но могу сказать, что выбор Азербайджана для участия в этой миссии не случаен", - сказал в комментарии Day.Az американский журналист Самсон Кацман.

Будучи влиятельным региональным игроком, отметил он, страна поддерживает дружественные партнерские связи как со странами исламского мира, так и с Израилем.

"Рискну предположить, что до обращения США к Баку имели место консультации на этот счет между американской администрацией и израильским руководством. Ввиду абсолютной неприемлемости для израильтян участия Турции как в Силах стабилизации, так и в последующей реконструкции Газы, кандидатура Азербайджана выглядит совершенно резонной. Если ситуация на Ближнем Востоке будет развиваться в направлении устойчивого перемирия, то Азербайджан, обладающий и опытом, и ресурсами, сможет принять участие в послевоенной реконструкции Газы, которую будут финансировать США, Европа и арабские страны. По предварительным оценкам, это 70 миллиардов долларов", - сказал Кацман.

Наш собеседник согласился с мнением, что еще пять лет назад невозможно было представить, чтобы США проявили интерес к участию Азербайджана в решении вопросов региональной безопасности.

"Безусловно, победа Азербайджана во Второй Карабахской войне, его ведущая роль на Южном Кавказе и среди тюркоязычных государств постсоветского пространства, а также его многовекторная внешняя политика изменили статус этой страны в мире. Здесь стоит упомянуть и недавнее обращение Трампа к Президенту Ильхаму Алиеву на саммите мира в Шарм-эль-Шейхе 13 октября, когда он назвал азербайджанского Президента сильным лидером. Понятно, что завершающий дипломатический аккорд при посредничестве американцев стал возможен благодаря победе Азербайджана в войне 2020 года и в антитеррористической операции 2023 года. Приглашение страны в Силы стабилизации - это эпизод, который еще раз подчеркивает возросшую роль Азербайджана в мире", - сказал американский журналист.

Лейла Таривердиева