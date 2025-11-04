ОТГ становится ключевой площадкой для взаимодействия в регионе

Решения, принятые на 12-м Саммите Совета глав государств ОТГ в Габале, подтвердили, что Организация тюркских государств (ОТГ) становится всё более значимой площадкой для регионального политического и стратегического диалога.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман в ходе 18-го заседания Совета старейшин ОТГ в Баку.

"Если в первые годы работы Организация в основном занималась вопросами экономики, образования и культуры, то теперь она превращается в стратегическую платформу, активно действующую и в сфере политики и безопасности",- сказал Коджаман.

По его словам, Габалинская декларация подчеркнула решимость тюркских стран действовать в духе солидарности, адаптируясь к новой международной архитектуре безопасности.

"В декларации также отражена инициатива по формированию комплексной системы безопасности тюркских государств, охватывающей оборонную промышленность, борьбу с терроризмом, экстремизмом, киберугрозами и транснациональными рисками. Лидеры также затронули вопросы Афганистана, Газы, Сирии и Украины, подчеркнув важность региональной ответственности и участия тюркских государств в миротворческих процессах", - отметил Коджаман.