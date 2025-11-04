Бакинский судостроительный завод получит продление налоговой льготы

Бакинский судостроительный завод является главным судостроительным предприятием страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, посвященном обсуждению законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".

Министр отметил, что заявка на продление налоговой льготы была поддержана консенсусом, поскольку деятельность завода соответствует экономическим и стратегическим целям Азербайджана.

Он также подчеркнул, что в стране нет некоммерческих судостроительных предприятий.

"Завод долгие годы оставался убыточным, но за последние 1-2 года объемы производства значительно выросли. В настоящее время одновременно строится около 10 судов. За последние 12 лет было построено всего 14-15 судов, что наглядно демонстрирует рост производства. Мы поддерживаем эту динамику и готовы отстаивать ее", - сказал М.Джаббаров.