В США заявили о сокращении военного присутствия в Европе

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Дональд Трамп намерен сократить американское военное присутствие в Европе. Об этом он написал в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Макрегор объяснил, что Трамп хочет сократить присутствие США в Европе, поскольку не видит угрозы для этих стран со стороны России. По словам военного, Вашингтон уже начал вывод войск: в частности, США сворачивают контингенты в Румынии и Болгарии. В дальнейшем Соединенные Штаты выведут оставшиеся подразделения.