В Баку временно меняется маршрут движения ряда автобусов

В связи с проведением Парада Победы в Баку движение транспорта будет ограничено 5, 6 и 8 ноября. Приостановлена работа двух регулярных маршрутов, изменены схемы движения 23 маршрутов.

Как сообщает Day.Az, в связи с изменениями:

Автобусные маршруты №1, 2, 46 и H1 будут двигаться по схеме: станция метро "28 Мая" - улица Пушкина - улица Низами - улица Юсифа Сафарова, далее согласно привычной схеме маршрута.

Маршрут №4 будет следовать по направлению: станция метро "28 Мая" - улица Пушкина - улица Низами - улица Юсифа Сафарова - проспект Ходжалы, далее по своему обычному маршруту; в обратном направлении - улица Центрального Бульвара - 1-я улица Зелёного Острова (Белый город) - улица Хагани Рустамова - улица Сулеймана Везирова - улица Наджафгулу Рафиева - проспект Ходжалы, далее согласно привычной схеме маршрута.

Маршрут №5 будет курсировать по направлению: станция метро "Нариман Нариманов" - улица Сулеймана Рагимова (станция метро "28 Мая").

Маршрут №6 будет работать в двух направлениях: первое - станция метро "Проспект Азадлыг" - парк Ахундова; второе - 20-й участок (улица О. Неманзаде) - Дворец водных видов спорта - торговый центр "Бина".

Маршрут №10 будет следовать по пути: улица Микаила Мушвига - улица Абдуллы Шаига - улица Шамси Бадалбейли - станция метро "28 Мая" - улица Пушкина - улица Низами - улица Юсифа Сафарова - проспект Ходжалы - улица Наджафгулу Рафиева - улица Сулеймана Везирова, далее по своему маршруту; в обратном направлении - улица Сулеймана Везирова - улица Наджафгулу Рафиева - проспект Ходжалы, далее согласно привычной схеме маршрута.

Конечная остановка маршрута № 18 будет находиться на улице Ахмеда Джавада (сад Низами).

Маршрут №20 будет двигаться по схеме: станция метро "28 Мая" - улица Пушкина - улица Низами - улица Юсифа Сафарова - проспект Ходжалы - улица Наджафгулу Рафиева - улица Сулеймана Везирова - Белый город - проспект 8 Ноября, далее по маршруту; в обратном направлении - проспект 8 Ноября - улица Хагани Рустамова - улица Сулеймана Везирова - улица Наджафгулу Рафиева - проспект Ходжалы - улица Юсифа Сафарова - улица Мехди Мехдизаде - улица 28 Мая - улица Рашида Бейбутова, далее согласно привычной схеме маршрута.

Маршруты №21, 120 и 120E будут курсировать: станция метро "28 Мая" - улица Кёвкеб Сафаралиевой - улица Низами - улица Юсифа Сафарова - проспект Ходжалы - улица Наджафгулу Рафиева - улица Сулеймана Везирова - Белый город - проспект 8 Ноября, далее по маршруту; в обратном направлении - проспект 8 Ноября - улица Хагани Рустамова - улица Сулеймана Везирова - улица Наджафгулу Рафиева - проспект Ходжалы, далее согласно привычной схеме маршрута.

Маршруты №30 и №49 будут двигаться по направлению: станция метро "28 Мая" - улица Кёвкеб Сафаралиевой - улица Низами - улица Юсифа Сафарова, далее согласно привычной схеме маршрута.

Маршрут №32 - станция метро "28 Мая" - улица Кёвкеб Сафаралиевой - улица Низами - улица Юсифа Сафарова - проспект Ходжалы - улица Наджафгулу Рафиева - улица Сулеймана Везирова - Белый город - проспект 8 Ноября, далее по маршруту; в обратном направлении - проспект 8 Ноября - улица Хагани Рустамова - улица Сулеймана Везирова - улица Наджафгулу Рафиева - проспект Ходжалы, далее согласно привычной схеме маршрута.

Конечная остановка маршрута №61 будет находиться на улице Рашида Бейбутова, движение будет осуществляться по улицам Самеда Вургуна - Шамси Бадалбейли - Рашида Бейбутова.

Конечная остановка маршрута №65 - сквер Ахундова, движение будет осуществляться по улицам Шейх Шамиля - Истиглалият - проспект Азербайджана, далее согласно привычной схеме маршрута.

Конечная остановка маршрута №88 - улица Физули, движение будет осуществляться по проспекту Азадлыг - улице Физули - улице Рашида Бейбутова.

Маршрут №88A - станция метро "28 Мая" - улица Пушкина - улица Низами - улица Юсифа Сафарова - проспект Ходжалы - улица Наджафгулу Рафиева - улица Сулеймана Везирова, далее по маршруту; в обратном направлении - улица Сулеймана Вазирова - улица Наджафгулу Рафиева - проспект Ходжалы - улица Юсифа Сафарова - улица Мехди Мехдизаде - улица 28 Мая - улица Пушкина, далее согласно привычной схеме маршрута.

Конечная остановка маршрута №125 - станция метро "28 Мая", движение будет организовано по Ипек йолу (Кольцевая дорога) - улице Микаила Мушвига - улице Шамси Бадалбейли.

Маршрут №149 будет курсировать по направлению поселка Сахиль - кольцо "20-й участок".

Движение маршрута №205 будет организовано по Ипек йолу (Кольцевая дорога) - улице Микаила Мушвига.

Работа маршрутов №72 и E1 приостанавливается.