США намерены использовать формат C5+1 как инструмент стратегического партнерства с ЦА

Второй саммит в формате "Центральная Азия - США" (C5+1) пройдет 6 ноября в Вашингтоне. Впервые в мероприятии примет участие Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Ожидается, что встреча станет важным этапом в развитии отношений между странами региона и США, и придаст дополнительный импульс экономическому и политическому взаимодействию.

На фоне подготовки к саммиту эксперты отмечают растущий интерес Вашингтона к Центральной Азии.

"Я никогда не видел такого уровня стратегического интереса со стороны Президента США к Центральной Азии".

Как передает Day.Az, об этом заявил в беседе с Trend бывший посол США в Азербайджане, член правления Джеймстаунского фонда Мэтью Брайза.

По его словам, подобное внимание американского лидера к региональным вопросам наблюдается впервые за более чем два десятилетия. "По крайней мере, со времен Джорджа Буша-младшего, с 2001-2002 годов, президенты США в целом обходили Центральную Азию вниманием", - отметил дипломат.

Брайза подчеркнул, что нынешняя администрация проявляет особый интерес к экономическому взаимодействию со странами региона.

"Экономический импульс уже был создан в Нью-Йорке во время Генеральной Ассамблеи ООН, когда Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев достигли соглашений с представителями США о расширении торговых и деловых связей между компаниями двух стран", - напомнил он.

По словам дипломата, эти контакты уже привели к конкретным результатам: Казахстанские компании выразили намерение приобрести крупную партию американских железнодорожных локомотивов, Uzbekistan Airways подписала соглашение о покупке около 30 самолетов Boeing 737.

Кроме того, стороны заключили ряд соглашений и деклараций о намерениях в сферах энергетики и цифровой экономики.

"Пока невозможно с точностью предсказать, какие именно документы будут согласованы в ходе саммита. Но очевидно одно - платформа C5+1 теперь будет активно поддерживаться лично Президентом Трампом", - подчеркнул Брайза.

Он отметил, что впервые в истории Президент США лично встретится с лидерами стран Центральной Азии, что отражает новый уровень внимания Вашингтона к региону.

"Если раньше фокус американской политики был направлен на борьбу с терроризмом и вопросы жёсткой безопасности, то сейчас, при Президенте Трампе, акцент делается на бизнесе. И это логично с его точки зрения", - сказал он.

По мнению Мэтью Брайзы, Дональд Трамп рассматривает инвестиции и присутствие американских компаний как инструмент дипломатии, позволяющий одновременно укреплять позиции США и приносить выгоду национальному бизнесу.

"Это философия внешней политики Президента Трампа, которая, по моему опыту, уникальна", - отметил дипломат.

В заключение он подчеркнул, что аналогичный подход может быть реализован и в отношении Центральной Азии.

"Думаю, что Президент Трамп намерен использовать формат C5+1 именно так - как инструмент стратегического экономического партнерства, которое одновременно служит интересам США и усиливает устойчивость государств региона", - подытожил Мэтью Брайза.