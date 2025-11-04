ЕС пытается согласовать новую климатическую цель перед саммитом COP30

Министры экологии стран Европейского Союза во вторник проведут экстренные переговоры, чтобы утвердить обновленную климатическую цель перед началом климатического саммита ООН - COP30, который откроется 6 ноября в бразильском городе Белен.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Reuters, попытка согласовать единую позицию предпринимается в последний момент: провал переговоров может подорвать претензии Евросоюза на лидерство в глобальной климатической повестке. Обсуждения в Белене станут проверкой готовности крупнейших экономик мира продолжать борьбу с изменением климата - несмотря на политическое сопротивление, в том числе со стороны Президента США Дональда Трампа, передает Day.Az.

Ряд стран, включая Китай, Великобританию и Австралию, уже представили свои обновленные климатические обязательства. Однако Европейский Союз, несмотря на одни из самых амбициозных в мире мер по сокращению выбросов углерода, столкнулся с внутренним сопротивлением промышленности и правительств, которые опасаются, что выполнение этих целей нанесет ущерб экономике на фоне растущих оборонных и энергетических расходов.

В сентябре странам ЕС не удалось договориться о климатической цели на 2040 год, и теперь министры спешат достичь компромисса всего за несколько дней до встречи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с мировыми лидерами на COP30.

По словам комиссара ЕС по вопросам климата Вопке Хукстры, геополитическая обстановка сегодня сложнее, чем когда-либо. "Тем не менее Европейский Союз сделает все возможное, чтобы в Белене подтвердить приверженность многостороннему сотрудничеству и Парижскому соглашению", - отметил он на встрече министров в Канаде.

Базовое предложение Европейской комиссии предполагает сокращение совокупных выбросов парниковых газов в ЕС на 90% по сравнению с уровнем 1990 года к 2040 году, чтобы сохранить курс на достижение климатической нейтральности к 2050-му.

Однако Италия, Польша и Чехия предупреждают, что такие меры слишком жесткие для их национальных экономик, страдающих от высоких цен на энергоносители, дешевого китайского импорта и американских тарифов. В то же время Нидерланды, Испания и Швеция настаивают, что ухудшающаяся климатическая ситуация и необходимость конкурировать с Китаем в сфере "зеленых" технологий требуют более решительных действий.

Проект компромиссного соглашения, с которым ознакомилось агентство Reuters, содержит пункт, предложенный Францией, допускающий пересмотр климатической цели, если выяснится, что леса ЕС поглощают меньше CO₂, чем ожидается.

Брюссель также готов пойти на ряд уступок, чтобы заручиться поддержкой стран-членов: в частности, рассмотреть корректировку цен на углеродном рынке и возможное смягчение запрета на автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года, на чем настаивает Германия.

Для достижения соглашения министрам предстоит определить, какую долю 90-процентного сокращения выбросов можно будет компенсировать за счет покупки зарубежных углеродных кредитов - фактически облегчая нагрузку на национальные отрасли промышленности.