https://news.day.az/world/1792930.html Сильная волна едва не смыла автомобиль с людьми на Камчатке - ВИДЕО Сильная волна едва не смыла автомобиль с рыбаками в море на Камчатке. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Это произошло, когда мужчины ехали на рыбалку по дороге на косе от поселка Октябрьского до мыса Левашова. Есть ли повреждения у автомобиля в результате удара волны, не уточняется.
Сильная волна едва не смыла автомобиль с людьми на Камчатке - ВИДЕО
Сильная волна едва не смыла автомобиль с рыбаками в море на Камчатке. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Это произошло, когда мужчины ехали на рыбалку по дороге на косе от поселка Октябрьского до мыса Левашова.
Есть ли повреждения у автомобиля в результате удара волны, не уточняется.
В МЧС по Камчатскому краю рассказали, что за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 57 афтершоков (они могут вызывать волны, включая цунами) магнитудой от 3,5 до 6,2., из них пять ощущаемых.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре