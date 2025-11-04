Сильная волна едва не смыла автомобиль с людьми на Камчатке

Сильная волна едва не смыла автомобиль с рыбаками в море на Камчатке. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это произошло, когда мужчины ехали на рыбалку по дороге на косе от поселка Октябрьского до мыса Левашова.

Есть ли повреждения у автомобиля в результате удара волны, не уточняется.

В МЧС по Камчатскому краю рассказали, что за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 57 афтершоков (они могут вызывать волны, включая цунами) магнитудой от 3,5 до 6,2., из них пять ощущаемых.