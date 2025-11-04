Согласно базовому сценарию, в 2026 году экономика Азербайджана вырастет на 2,9 процента в реальном выражении, а объем валового внутреннего продукта составит 134,1 миллиарда манатов.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в заключении Счетной палаты Азербайджанской Республики по проекту государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год, которое обсуждалось на сегодняшнем заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Согласно документу, рост экономики будет обеспечен за счет увеличения объема производства в нефтегазовом секторе до 32,4 миллиарда манатов (снижение на 2,4 процента) и в ненефтегазовом секторе - до 101,7 миллиарда манатов (рост на 5 процентов).

Отмечается, что в базовом сценарии в среднесрочной перспективе прогнозируется ежегодный экономический рост. Анализ показал, что в 2026-2028 годах он будет обеспечен полностью, а в 2029 году - преимущественно за счет ненефтегазового сектора.

"Прогнозы в базовом сценарии на 2026 год предполагают сохранение благоприятной макроэкономической конъюнктуры в экономике страны, в том числе реальный рост экономики, приемлемый уровень инфляции, профицит текущего счёта и стабильный обменный курс", - отмечается в отчете.