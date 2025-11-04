В Нью-Джерси мобилизовали Нацгвардию для обеспечения населения продовольственной помощью

В штате Нью-Джерси для обеспечения продовольственной безопасности населения мобилизованы бойцы Национальной гвардии. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил губернатор Фил Мерфи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он уточнил, что Национальная гвардия штата мобилизована для помощи со складированием и перевозкой продовольствия. Мерфи обвинил администрацию президента Дональда Трампа в неспособности, в связи с шатдауном, последовательно и полностью финансировать льготы по Программе дополнительной продовольственной помощи (SNAP). Губернатор подчеркнул, что власти Нью-Джерси продолжат предпринимать все действия для поддержки продовольственных фондов и оказания помощи 800 тысячам жителей штата, затронутых продовольственным кризисом.