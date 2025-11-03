В Азербайджане определены номинанты профессиональной кинопремии Qızıl Pəri

По инициативе Азербайджанской профессиональной гильдии кинорежиссёров, при поддержке Гильдии актёров Азербайджана и Гильдии продюсеров Азербайджана, Киноакадемия Азербайджана подвела итоги конкурса профессиональной кинопремии Qızıl Pəri (Золотая фея) 2025 года в области кино и телевидения, сообщили Trend Life в пресс-службе оргкомитета премии.

Члены отборочной комиссии Qızıl Pəri в период с 13.10.2025 по 30.10.2025 рассмотрели 420 заявок, поданных на конкурс и кинематографические работы к ним и определили номинантов (кандидатов) на соискание премии в следующем порядке (все номинанты перечислены в алфавитном порядке):

Лучший художественный фильм

1. "Жизнь, кажется, прекрасна" - режиссёр Вагиф Мустафаев

2. "Марьям" - режиссёр Эльчин Мусаоглу

3. "Мраморный холод" - режиссёр Асиф Рустамов

4. "Среди рассыпанных мертвецов" - режиссёр Хилал Байдаров

5. "Тагиев. Нефть" - режиссёр Заур Гасымлы.

Лучший дебют (игровой)

1. "Забор" - режиссер Гулу Аскеров

2. "Полярная звезда" - режиссер Ширин Ахмедов

3. "Прощай, Шмидт!" - режиссёр Али-Саттар Гулиев

4. "Холодное солнце" - режиссер. Эльшан Зейналлы.

Лучший телесериал

1. "Дневник" - режиссер Парвиз Гасанов

2. "Как сон" - режиссер Ровшан Исах

3. "Книга матери" - режиссер Хайям Абдуллазаде

4. "Сезон скорпиона" - режиссер Эмиль Гулиев

5. "Я, Лала и Шерлок Холмс" - режиссер Руфат Шахбазов.

Лучшая режиссерская работа

1. Асиф Рустамов - "Мраморный холод"

2. Вагиф Мустафаев - "Жизнь, кажется, прекрасна"

3. Заур Гасымлы - "Тагиев. Нефть"

4. Хилал Байдаров - "Среди рассыпанных мертвецов"

5. Эльчин Мусаоглу - "Марьям".

Лучший продюсер

1. Али-Саттар Гулиев - "Прощай, Шмидт!" Mozalan

2. Орман Алиев - "Тагиев. Нефть" Baku Media Center

3. Фариз Ахмедов - "Жизнь, кажется, прекрасна" Azerbaijanfilm

4. Хилал Байдаров - "Среди рассыпанных смертей" Ujgarfilm

5. Ялчин Вердиев - "Сезон скорпиона" ITV.

Лучший оригинальный сценарий

1. Вагиф Мустафаев - "Жизнь, кажется, прекрасна"

2. Исмаил Иман, Заур Гасымлы, Асиф Искендерли - "Тагиев. Нефть"

3. Рустам Бабазаде - "Прощай, Шмидт"

4. Хилал Байдаров - "Среди рассыпанных мертвецов"#

5. Эльчин Мусаоглу - "Марьям".

Лучшая операторская работа

1. Октай Намазов, Адиль Аббас - "Мраморный холод"

2. Орхан Аббасов - "Жизнь, кажется, прекрасна"

3. Мамед Османов - "Сезон скорпиона"

4. Надир Мехтиев - "Прощай, Шмидт!"

5. Эльшан Аббасов - "Среди рассыпанных мертвецов".

Лучшая работа художника

1. Азиз Мамедов - "Прощай, Шмидт!"

2. Ариф Нифтиев - "Олимпия"

3. Заур Абдуллаев - "Марьям"

4. Ровшан Мехтиев - "Сугра и ее сыновья"

5 Сабухи Атабабаев - "Тагиев. Нефть".

Лучшая оригинальная музыка

1. Азер Гаджиаскерли - "Марьям"

2. Исфар Сарабский - "Прощай, Шмидт!"

3. Кянан Рустамлы - "Среди рассыпанных мертвецов"

4. Турал Мамедли - "Жизнь, кажется, прекрасна"

5. Этибар Асадлы - "Тагиев. Нефть".

Лучшая актриса

1. Гюнеш Мехдизаде - "Сугра и ее сыновья"

2. Натаван Аббаслы - "Мраморный холод"

3. Парвана Гурбанова - "Как сон" (сериал)

4. Тахмина Рафаэлла - "Марьям"

5. Шалала Шахвеледгызы - "Сезон скорпиона".

Лучший актёр

1. Азер Айдамир - "Прощай, Шмидт!"

2. Гурбан Исмаилов - "Мраморный холод"

3. Нофель Шахлароглу - "Последняя осень"

4. Парвиз Мамедрзаев - "Тагиев. Нефть"

5. Хикмет Рагимов - "Жизнь, кажется, прекрасна"

Лучший короткометражный игровой фильм

1. "Девичья башня" - режиссер Агамехди Агаев

2. "Дрожь" - режиссер Амиль Мамибейли

3. "Красный цвет второй планеты" - режиссер Азер Гулиев

4. "Последнее фото" - режиссер Тюркан Гусейн

5. "Последняя осень" - режиссер Рустам Бабазаде.

Лучший документальный фильм

1. "АНАМА" - режиссер Мурад Ибрагимбеков

2. "Карабах. 30 сезонов в пути" - режиссер Фуад Гулиев

3. "След" - режиссер Ильхам Бархудар

4. "Товарищи по оружию" - режиссер Низами Аббас

5. "Фикрет Амиров" - режиссер Вагиф Мустафаев.

Лучший короткометражный документальный фильм

1. "Дворцы памяти" - режиссер Матлаб Мухтаров

2. "Мы" - режиссер Орман Алиев

3. "Последний" - режиссер Фариз Ахмедов,

4. "Старое радио" - режиссер Мубариз Нагиев

5. "Шуша, ты свободна!" - режиссер Джавидан Шарифов.

Лучшая режиссёрская работа (документальный фильм)

1. Джавидан Шарифов - "Шуша, ты свободна!"

2. Матлаб Мухтаров - "Дворцы памяти"

3. Мубариз Нагиев - "Старое радио"

4. Мурад Ибрагимбеков - "АНАМА"

5. Фариз Ахмедов - "Последний".

Лучший анимационный фильм

1. "Балаш" - режиссер Султан Аббасбейли

2. "В поисках чудес с Тык-Тык ханум

3.Гобустан" - режиссер Султан Аббасбейли

4. "Наргиз" - режиссер Максуд Панахи,

5. "Хадис" - режиссер Назрин Агамалиева.

Лучший телевизионный художественный фильм

1. "Лампа" - режиссер Сабина Хагвердиева,İTV

2. "Не говори" - режиссер Рамин Набиев,İTV

3. "Последний" - режиссер Рамиз Гасаноглу, AzTV

4. "Семейный портрет маслом" - режиссер Сирадж Мустафаев,AzTV

5. "Я вернусь" - режиссер Насими Мамедоглу. AzTV

Лучший телевизионный документальный фильм

1. "Времена года" - режиссер Парвиз Гасанов

2. "Годы с учителем Насиром" - режиссер Бабек Аббасзаде

3. "История с аршинмолчи" - режиссер Руслан Гусейнов, İTV

4. "Оправдание № 1109" - режиссер Эльчин Гасымов, İTV

5. "Фотоснимок истории" - режиссер Эльчин Ибрагимов ATV

Лучший короткометражный документальный телевизионный фильм

1. "Азыхская пещера" - режиссер Мазахир Гашимов, CBC

2. "Здравствуй, Земля" - режиссер Сабина Хагвердиева, İTV

3. "Гырлы Бакы" - режиссер Матлаб Мухтаров, Baku TV

4. "Смешанные с огнём" - режиссер Иман Меджидов, Baku TV

5. "Шаг за шагом по Турции. С Ганирой Пашаевой". - режиссер Э.Кязимова.AzTV

Лучший режиссёр телесериала

1. Парвиз Гасанов - "Времена года"

2. Рамиз Гасаноглу - "Последний"

3. Ровшан Исах - "Как сон"

4. Сабина Хагвердиева - "Лампа" "Здравствуй, Земля"

5. Эмиль Гулиев - "Сезон Скорпиона"

Лучший монтаж

1. Аскер Рагимов - "Жизнь, кажется, прекрасна"

2. Ниджат Гаибов - "Холодное солнце"

3. Рза Аскеров - "Мраморный холод"

4. Рахман Фуркатоглу - "Как сон"

5. Эльшад Рагимов - "Прощай, Шмидт!".

Лучший художник по костюмам

1. Айгюн Махмудова - "Прощай, Шмидт!"

2. Вюсал Рагимов - "Тагиев. Нефть"

3. Сабина Гусейнзаде - "Сезон скорпиона"

4. Туран Азизова - "Я, Лала, а также Шерлок Холмс"

5 Шахин Гасанли - "Мраморный холод".

Лучший художник по гриму

1. Адиля Фаррухова - "Жизнь, кажется, прекрасна"

2. Ирада Гульбабаева - "Прощай, Шмидт!"

3. Севда Зейналова - "Сезон скорпиона"

4. Эльбрус Вахидов - "Мраморный холод"

5. Эльдар Исрафилов - "Я вернусь".

Лучший звукорежиссер

1. Орхан Агаларов - "Мраморный холод"

2. Надир Махмудов - "Сезон скорпиона"

3. Теймур Каримов - "Холодное солнце"

4. Тариэль Гасанзаде - "Жизнь, кажется, прекрасна"

5. Эльчин Алиев - "Как сон".

Лучший фильм-портрет

1. "Во имя народа. Абдул Керим-бек Мехмандаров" - режиссер Явер Рзаев

2. "Он был Харго" - режиссер Тахир Тахирович

3. "Портрет художника - Мир Надыр" - режиссер М.Нагиев

4. "Миллионер" - режиссер Матлаб Мухтаров

5. "Я нашёл нефть. Салманов" - режиссер Гусейн Джавадзаде.

Лучший фильм о кино

1. "Мир Оджагова" - режиссер Иман Меджидов

2. "На остановке надежды" - режиссер Мурад Мурадов

3. "Тайна, преследующая меня" - режиссер Бабек Аббасзаде

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ КИНОАКАДЕМИИ Qızıl Pəri

Лучшая кинематографическая работа для детей

1. "В лагере" - режиссер Галиб Мирзалиев

2. "Потерянный дневник" - режиссер Садагят Каримова

3. "Ранние чувства" - режиссер Нурлан Гасанлы

4. "Я, Лала, а также Шерлок Холмс" - режиссер Руфат Шахбазов

Лучшая студенческая работа (игровой фильм)

1. "Мир тебе" - режиссер Хаял Мамедов

2. "Падший ангел" - режиссер Эльмар Фарзалиев

3. "100 шагов" - режиссер Ширин Ахмедова

4. "Здравствуй, İsa!" - режиссер Самед Агаев

5. "Феномен" - режиссер Севиндж Махмудова

Лучшая студенческая работа (документальный фильм)

1. "Господин лейтенант" - режиссер Гюлистан Алиева

2. "Один миг" - режиссер Алмаз Гасымова

3. "Жизнь с Курой" - режиссер Нигяр Бабаева

4. "Родина прежде всего" - режиссер Александр Гаджиевский

5. "Тень цветов" - режиссер Атахан Алиев

Лучший социальный ролик

1. "Возвращаемся" - режиссер Рашад Эфендиев

2. "8 ноября. ПОБЕДА" - режиссер Ильхам Бархудар

3. "Дислексия" - режиссер Фуад Гулиев

4. "Любовь к Родине" - режиссер Ханлар

5. "Мы никогда тебя не забывали" - режиссер Матлаб Мухтаров

Лучший коммерческий успешный фильм

1. "Зона" - Cinemazadeh - режиссер Джафар Ахундзаде

2. "Хозу 007" - 3CINEMA - режиссер Ильхам Яшароглу

3. "Хозу Джангюден" - 3CINEMA - режиссер Ильхам Яшароглу

4. "Хозу Дае" - 3CINEMA - режиссер Ильхам Яшароглу

5. "Захар тулугу" - O2 Media, YÜZProduction - режиссер Талех Юзбеков.

* Вышеперечисленные фильмы признаны наиболее коммерчески успешными согласно предварительным данным.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az