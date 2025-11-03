В Азербайджане определены номинанты профессиональной кинопремии Qızıl Pəri - СПИСОК - ФОТО
По инициативе Азербайджанской профессиональной гильдии кинорежиссёров, при поддержке Гильдии актёров Азербайджана и Гильдии продюсеров Азербайджана, Киноакадемия Азербайджана подвела итоги конкурса профессиональной кинопремии Qızıl Pəri (Золотая фея) 2025 года в области кино и телевидения, сообщили Trend Life в пресс-службе оргкомитета премии.
Члены отборочной комиссии Qızıl Pəri в период с 13.10.2025 по 30.10.2025 рассмотрели 420 заявок, поданных на конкурс и кинематографические работы к ним и определили номинантов (кандидатов) на соискание премии в следующем порядке (все номинанты перечислены в алфавитном порядке):
Лучший художественный фильм
1. "Жизнь, кажется, прекрасна" - режиссёр Вагиф Мустафаев
2. "Марьям" - режиссёр Эльчин Мусаоглу
3. "Мраморный холод" - режиссёр Асиф Рустамов
4. "Среди рассыпанных мертвецов" - режиссёр Хилал Байдаров
5. "Тагиев. Нефть" - режиссёр Заур Гасымлы.
Лучший дебют (игровой)
1. "Забор" - режиссер Гулу Аскеров
2. "Полярная звезда" - режиссер Ширин Ахмедов
3. "Прощай, Шмидт!" - режиссёр Али-Саттар Гулиев
4. "Холодное солнце" - режиссер. Эльшан Зейналлы.
Лучший телесериал
1. "Дневник" - режиссер Парвиз Гасанов
2. "Как сон" - режиссер Ровшан Исах
3. "Книга матери" - режиссер Хайям Абдуллазаде
4. "Сезон скорпиона" - режиссер Эмиль Гулиев
5. "Я, Лала и Шерлок Холмс" - режиссер Руфат Шахбазов.
Лучшая режиссерская работа
1. Асиф Рустамов - "Мраморный холод"
2. Вагиф Мустафаев - "Жизнь, кажется, прекрасна"
3. Заур Гасымлы - "Тагиев. Нефть"
4. Хилал Байдаров - "Среди рассыпанных мертвецов"
5. Эльчин Мусаоглу - "Марьям".
Лучший продюсер
1. Али-Саттар Гулиев - "Прощай, Шмидт!" Mozalan
2. Орман Алиев - "Тагиев. Нефть" Baku Media Center
3. Фариз Ахмедов - "Жизнь, кажется, прекрасна" Azerbaijanfilm
4. Хилал Байдаров - "Среди рассыпанных смертей" Ujgarfilm
5. Ялчин Вердиев - "Сезон скорпиона" ITV.
Лучший оригинальный сценарий
1. Вагиф Мустафаев - "Жизнь, кажется, прекрасна"
2. Исмаил Иман, Заур Гасымлы, Асиф Искендерли - "Тагиев. Нефть"
3. Рустам Бабазаде - "Прощай, Шмидт"
4. Хилал Байдаров - "Среди рассыпанных мертвецов"#
5. Эльчин Мусаоглу - "Марьям".
Лучшая операторская работа
1. Октай Намазов, Адиль Аббас - "Мраморный холод"
2. Орхан Аббасов - "Жизнь, кажется, прекрасна"
3. Мамед Османов - "Сезон скорпиона"
4. Надир Мехтиев - "Прощай, Шмидт!"
5. Эльшан Аббасов - "Среди рассыпанных мертвецов".
Лучшая работа художника
1. Азиз Мамедов - "Прощай, Шмидт!"
2. Ариф Нифтиев - "Олимпия"
3. Заур Абдуллаев - "Марьям"
4. Ровшан Мехтиев - "Сугра и ее сыновья"
5 Сабухи Атабабаев - "Тагиев. Нефть".
Лучшая оригинальная музыка
1. Азер Гаджиаскерли - "Марьям"
2. Исфар Сарабский - "Прощай, Шмидт!"
3. Кянан Рустамлы - "Среди рассыпанных мертвецов"
4. Турал Мамедли - "Жизнь, кажется, прекрасна"
5. Этибар Асадлы - "Тагиев. Нефть".
Лучшая актриса
1. Гюнеш Мехдизаде - "Сугра и ее сыновья"
2. Натаван Аббаслы - "Мраморный холод"
3. Парвана Гурбанова - "Как сон" (сериал)
4. Тахмина Рафаэлла - "Марьям"
5. Шалала Шахвеледгызы - "Сезон скорпиона".
Лучший актёр
1. Азер Айдамир - "Прощай, Шмидт!"
2. Гурбан Исмаилов - "Мраморный холод"
3. Нофель Шахлароглу - "Последняя осень"
4. Парвиз Мамедрзаев - "Тагиев. Нефть"
5. Хикмет Рагимов - "Жизнь, кажется, прекрасна"
Лучший короткометражный игровой фильм
1. "Девичья башня" - режиссер Агамехди Агаев
2. "Дрожь" - режиссер Амиль Мамибейли
3. "Красный цвет второй планеты" - режиссер Азер Гулиев
4. "Последнее фото" - режиссер Тюркан Гусейн
5. "Последняя осень" - режиссер Рустам Бабазаде.
Лучший документальный фильм
1. "АНАМА" - режиссер Мурад Ибрагимбеков
2. "Карабах. 30 сезонов в пути" - режиссер Фуад Гулиев
3. "След" - режиссер Ильхам Бархудар
4. "Товарищи по оружию" - режиссер Низами Аббас
5. "Фикрет Амиров" - режиссер Вагиф Мустафаев.
Лучший короткометражный документальный фильм
1. "Дворцы памяти" - режиссер Матлаб Мухтаров
2. "Мы" - режиссер Орман Алиев
3. "Последний" - режиссер Фариз Ахмедов,
4. "Старое радио" - режиссер Мубариз Нагиев
5. "Шуша, ты свободна!" - режиссер Джавидан Шарифов.
Лучшая режиссёрская работа (документальный фильм)
1. Джавидан Шарифов - "Шуша, ты свободна!"
2. Матлаб Мухтаров - "Дворцы памяти"
3. Мубариз Нагиев - "Старое радио"
4. Мурад Ибрагимбеков - "АНАМА"
5. Фариз Ахмедов - "Последний".
Лучший анимационный фильм
1. "Балаш" - режиссер Султан Аббасбейли
2. "В поисках чудес с Тык-Тык ханум
3.Гобустан" - режиссер Султан Аббасбейли
4. "Наргиз" - режиссер Максуд Панахи,
5. "Хадис" - режиссер Назрин Агамалиева.
Лучший телевизионный художественный фильм
1. "Лампа" - режиссер Сабина Хагвердиева,İTV
2. "Не говори" - режиссер Рамин Набиев,İTV
3. "Последний" - режиссер Рамиз Гасаноглу, AzTV
4. "Семейный портрет маслом" - режиссер Сирадж Мустафаев,AzTV
5. "Я вернусь" - режиссер Насими Мамедоглу. AzTV
Лучший телевизионный документальный фильм
1. "Времена года" - режиссер Парвиз Гасанов
2. "Годы с учителем Насиром" - режиссер Бабек Аббасзаде
3. "История с аршинмолчи" - режиссер Руслан Гусейнов, İTV
4. "Оправдание № 1109" - режиссер Эльчин Гасымов, İTV
5. "Фотоснимок истории" - режиссер Эльчин Ибрагимов ATV
Лучший короткометражный документальный телевизионный фильм
1. "Азыхская пещера" - режиссер Мазахир Гашимов, CBC
2. "Здравствуй, Земля" - режиссер Сабина Хагвердиева, İTV
3. "Гырлы Бакы" - режиссер Матлаб Мухтаров, Baku TV
4. "Смешанные с огнём" - режиссер Иман Меджидов, Baku TV
5. "Шаг за шагом по Турции. С Ганирой Пашаевой". - режиссер Э.Кязимова.AzTV
Лучший режиссёр телесериала
1. Парвиз Гасанов - "Времена года"
2. Рамиз Гасаноглу - "Последний"
3. Ровшан Исах - "Как сон"
4. Сабина Хагвердиева - "Лампа" "Здравствуй, Земля"
5. Эмиль Гулиев - "Сезон Скорпиона"
Лучший монтаж
1. Аскер Рагимов - "Жизнь, кажется, прекрасна"
2. Ниджат Гаибов - "Холодное солнце"
3. Рза Аскеров - "Мраморный холод"
4. Рахман Фуркатоглу - "Как сон"
5. Эльшад Рагимов - "Прощай, Шмидт!".
Лучший художник по костюмам
1. Айгюн Махмудова - "Прощай, Шмидт!"
2. Вюсал Рагимов - "Тагиев. Нефть"
3. Сабина Гусейнзаде - "Сезон скорпиона"
4. Туран Азизова - "Я, Лала, а также Шерлок Холмс"
5 Шахин Гасанли - "Мраморный холод".
Лучший художник по гриму
1. Адиля Фаррухова - "Жизнь, кажется, прекрасна"
2. Ирада Гульбабаева - "Прощай, Шмидт!"
3. Севда Зейналова - "Сезон скорпиона"
4. Эльбрус Вахидов - "Мраморный холод"
5. Эльдар Исрафилов - "Я вернусь".
Лучший звукорежиссер
1. Орхан Агаларов - "Мраморный холод"
2. Надир Махмудов - "Сезон скорпиона"
3. Теймур Каримов - "Холодное солнце"
4. Тариэль Гасанзаде - "Жизнь, кажется, прекрасна"
5. Эльчин Алиев - "Как сон".
Лучший фильм-портрет
1. "Во имя народа. Абдул Керим-бек Мехмандаров" - режиссер Явер Рзаев
2. "Он был Харго" - режиссер Тахир Тахирович
3. "Портрет художника - Мир Надыр" - режиссер М.Нагиев
4. "Миллионер" - режиссер Матлаб Мухтаров
5. "Я нашёл нефть. Салманов" - режиссер Гусейн Джавадзаде.
Лучший фильм о кино
1. "Мир Оджагова" - режиссер Иман Меджидов
2. "На остановке надежды" - режиссер Мурад Мурадов
3. "Тайна, преследующая меня" - режиссер Бабек Аббасзаде
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ КИНОАКАДЕМИИ Qızıl Pəri
Лучшая кинематографическая работа для детей
1. "В лагере" - режиссер Галиб Мирзалиев
2. "Потерянный дневник" - режиссер Садагят Каримова
3. "Ранние чувства" - режиссер Нурлан Гасанлы
4. "Я, Лала, а также Шерлок Холмс" - режиссер Руфат Шахбазов
Лучшая студенческая работа (игровой фильм)
1. "Мир тебе" - режиссер Хаял Мамедов
2. "Падший ангел" - режиссер Эльмар Фарзалиев
3. "100 шагов" - режиссер Ширин Ахмедова
4. "Здравствуй, İsa!" - режиссер Самед Агаев
5. "Феномен" - режиссер Севиндж Махмудова
Лучшая студенческая работа (документальный фильм)
1. "Господин лейтенант" - режиссер Гюлистан Алиева
2. "Один миг" - режиссер Алмаз Гасымова
3. "Жизнь с Курой" - режиссер Нигяр Бабаева
4. "Родина прежде всего" - режиссер Александр Гаджиевский
5. "Тень цветов" - режиссер Атахан Алиев
Лучший социальный ролик
1. "Возвращаемся" - режиссер Рашад Эфендиев
2. "8 ноября. ПОБЕДА" - режиссер Ильхам Бархудар
3. "Дислексия" - режиссер Фуад Гулиев
4. "Любовь к Родине" - режиссер Ханлар
5. "Мы никогда тебя не забывали" - режиссер Матлаб Мухтаров
Лучший коммерческий успешный фильм
1. "Зона" - Cinemazadeh - режиссер Джафар Ахундзаде
2. "Хозу 007" - 3CINEMA - режиссер Ильхам Яшароглу
3. "Хозу Джангюден" - 3CINEMA - режиссер Ильхам Яшароглу
4. "Хозу Дае" - 3CINEMA - режиссер Ильхам Яшароглу
5. "Захар тулугу" - O2 Media, YÜZProduction - режиссер Талех Юзбеков.
* Вышеперечисленные фильмы признаны наиболее коммерчески успешными согласно предварительным данным.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az
