На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обнародована ситуация на автомобильных дорогах Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в ночь и утром 3 ноября в некоторых горных и предгорных районах ожидается туман, из-за чего видимость на автотрассах может снизиться до 500-1000 метров.