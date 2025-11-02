На дорогах ухудшится видимость

Обнародована ситуация на автомобильных дорогах Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в ночь и утром 3 ноября в некоторых горных и предгорных районах ожидается туман, из-за чего видимость на автотрассах может снизиться до 500-1000 метров.